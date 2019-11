CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TORINO Il ginocchio ballerino di Ronaldo ha assecondato la sua volontà di giocare solo i big match, come confessato qualche settimana fa a France Football. «Se dipendesse da me, giocherei soltanto le partite importanti, ovvero quelle di Champions League e quelle con la Nazionale». Detto fatto: dopo aver trascinato il Portogallo ad Euro 2020, CR7 è rimasto ai box contro l'Atalanta, per tornare con l'Atletico. I residui dubbi di Sarri sono stati spazzati via dal fitto colloquio con l'allenatore (a favore di telecamere) nella seduta di...