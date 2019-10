CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TORINO Il Genoa sfiora l'impresa e tiene testa alla Juve per quasi tutto il secondo tempo in inferiorità numerica, ma il fortino rossoblù regge fino al 90: poi arriva la zampata del campione all'ultimo respiro, all'ultimo minuto di recupero. Cristiano Ronaldo (tra i peggiori in campo fino a quel momento) si procura un rigore per fallo ingenuo di Sanabria e lo trasforma in oro: Juve di nuovo in vetta e sconfitta immeritata per un Genoa guarito e all'altezza degli avversari per tutta la partita. I bianconeri la aprono ma non la chiudono, poi...