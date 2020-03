TORINO È tornata la Juve, affamata, rivoluzionata dalle scelte di Sarri e vincente. Ramsey colpisce, Dybala impreziosisce e i bianconeri ritrovano la vetta della classifica solitaria, superando di un punto la Lazio, al termine di un derby d'Italia che probabilmente mette la parola fine alle ambizioni Scudetto di un'Inter a -9, con una partita da recuperare. La perla della Joya - un colpo da maestro nel cuore dell'area avversaria che di fatto chiude la partita - è lo spot migliore per un calcio che riesce ad incantare, pure a porte chiuse. Il paradosso di uno dei derby d'Italia più intensi degli ultimi anni è il silenzio dello Stadium, interrotto da applausi e incitamenti isolati delle due panchine, una claque che sottolinea ogni fischio dell'arbitro. Serviva una scossa dopo il tonfo di Lione e 11 giorni di riposo forzato, ci ha pensato Sarri, con le sue scelte dalla panchina. Fuori Chiellini (prevedibile, ancora non al top), Danilo, Pjanic e Dybala (meno prevedibile) per una mezza rivoluzione, anche filosofica.

MILLE

Attacco stravolto con il ritorno di Higuain e Douglas Costa insieme a Ronaldo (1000° partita contro l'Inter), e centrocampo ribaltato con Bentancur regista, Ramsey mezz'ala destra (match winner con gol e assist) e Matuidi a sinistra. La marcatura praticamente a uomo di Brozovic limita Bentancur fino al vantaggio, l'uruguaiano fatica a trovare spazi per ricevere i passaggi dei compagni e la Juve è costretta ad allargarsi sugli esterni. Conte lancia Bastoni con Skriniar e De Vrij, e forse non è un caso che dalla parte del difensore classe '99 (impeccabile fino al gol di Ramsey, pasticcia da terra) Sarri punti sull'imprevedibilità di un Douglas Costa ad intermittenza, che non riesce ad accendersi.

PARTITA VERA

Giusto il tempo di prendere confidenza con lo Stadium vuoto, ma la sfida si accende presto. La Juve gioca alta e in velocità, ma l'Inter risponde colpo su colpo, viva e pronta a sferrare la zampata decisiva. Troppo isolati Lukaku e Martinez là davanti, ma la manovra è fluida e la squadra di Conte ci crede. Due squadre offensive che giocano per i tre punti, lo specchio dei rispettivi allenatori. La prima occasione però è per la Juve, con un corner di Ronaldo sulla testa di de Ligt, ma Handanovic non si fa sorprendere. Ancora Handanovic protagonista sulla botta di sinistro di Matuidi, neutralizzata con mestiere. La risposta dell'Inter non si fa attendere: Brozovic esplode un destro devastante a giro dai 25 metri, ma Szczesny si allunga e gli sbarra la porta. L'Inter cresce nel finale di primo tempo, ma la Juve sfiora il vantaggio. Per spezzare l'equilibrio serve un episodio, e al 9' della ripresa Bastoni, per anticipare Ronaldo, favorisce Ramsey che anticipa De Vrij e buca Handanovic con un destro rasoterra. Un primo sommario giudizio sulle strategie dell'ultimo mercato estivo arriva dai cambi: entrano Eriksen e Dybala, il nerazzurro non entra in partita mentre il numero 10 juventino la chiude con una magia che cancella Young e un colpo da biliardo che mette fuori causa Handanovic. Conte si gioca il tutto per tutto con Sanchez per un disastroso Lukaku, espulso Padelli dalla panchina per proteste. La prima volta allo Stadium da ex è amarissima per l'ex ct, mentre la Juve nel momento più delicato della stagione tira fuori l'orgoglio e si riscopre favorita e per lo Scudetto: sarà corsa a due con la Lazio.

Alberto Mauro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

