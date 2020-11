TORINO È stato un guizzo di Morata a scacciare la paura e a dare gli ottavi alla Juve con due giornate di anticipo. Stava per non bastare il primo timbro stagionale in Champions di Ronaldo per il passaporto con vista ottavi di Champions. La Juve poteva sprecare il primo match point pareggiando in rimonta contro il fanalino di coda Ferencvaros, tutt'altra squadra rispetto alla sfida di andata a Budapest. Nel primo tempo Juve indolente e Ferencvaros addirittura sorprendente, in vantaggio dopo nemmeno 20 minuti grazie a una combinazione decisiva Nguen - Uzuni. Ma nell'azione pesano gli errori di Danilo, Alex Sandro e Szczesny. La manovra juventina non trova sbocchi nella difesa a cinque degli avversari ben messi in campo e con poco da perdere. Niente tridente, non ancora. Pirlo conferma Ronaldo e rilancia Dybala titolare, difesa obbligata visto l'emergenza con de Ligt e Danilo coppia centrale, a sinistra torna dal primo minuto Alex Sandro. La BBC è un lontano ricordo, per la prima volta nell'ultimo decennio nessuna traccia dei tre tra campo e panchina, Buffon compreso. Il gol incassato scuote la Juve che punta gli ottavi e prova a scuotersi, ma non gira come contro il Cagliari: troppe amnesie difensive, manca equilibrio in mezzo tra Bentancur e Arthur, e là davanti l'unica certezza è Ronaldo, a segno alla prima occasione: il portoghese si accentra e fulmina Dibusz con una fucilata di sinistro, prima rete stagionale in Champions, 9 in totale. Ma non è la Juve fluida delle ultime uscite, è come se mancasse il lubrificante tra azioni prevedibili, errori anche grossolani e sbandate clamorose in difesa. Un calo di stimoli di fronte a un'avversaria più che abbordabile sulla carta, ma molto quadrata in campo. Nella ripresa Bernardeschi ci prova con una sassata al volo che si stampa sul palo, Pirlo prova a cambiare marcia con gli innesti di Morata, Kulusevski e Chiesa, esce Dybala che non lascia traccia se non per quella fascia di capitano al braccio poi passata ad Alex Sandro.

GUIZZO FINALE

E sul rinnovo dell'argentino, prima del fischio iniziale, Fabio Paratici non si sbilancia. «È un discorso complicato che non affronterei in questo momento. Con Dybala siamo in ottimi rapporti, stiamo parlando sempre e stiamo affrontando questo tema giornalmente. Vedremo nelle prossime settimane». Morata trova l'imbucata perfetta per Ronaldo - solo davanti a Dibusz - ma incespica sul pallone, altro palo - stavolta di Morata - lanciato a rete. Lo spagnolo rivitalizza l'attacco juventino: il tempo stringe e trova il guizzo vincente al 92'. Pirlo si giocherà il primo posto del girone nelle prossime due sfide.

Alberto Mauro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA