Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TORINO Due espulsioni, tre rigori e una gran confusione in campo, con Calvarese assoluto protagonista, in negativo. La Juve batte l'Inter e rimane in corsa per una qualificazione in Champions che si deciderà all'ultima giornata. Ma è una partita strana, viziata dagli episodi e con pochissime occasioni, vinta dalla squadra che aveva più necessità di punti e metabolizzata da Conte senza eccessi di nervosismo, in panchina. Ritmi bassi, la...