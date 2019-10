Top 12: Petrarca, Rovigo e Mogliano col bonus

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RUGBYPADOVA (a.z.) Prima giornata di Top 12 senza botti con tutte le squadre pronosticate come favorite che vincono e che conquistano 5 punti. A Padova si sono affrontate Petrarca e I Medicei di Firenze, in una partita che ha segnato il rientro ufficiale di Vittorio Munari all'ovile, in qualità di direttore generale, e anche l'ennesimo ritorno di Pasquale Presutti (una vita in bianconero da giocatore e da tecnico) come allenatore avversario. Un Petrarca decisamente pimpante e votato al gioco offensivo, come del resto annunciato da Andrea...