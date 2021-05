Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TOP 10L'Argos Petrarca batte il Valorugby Emilia in trasferta nella semifinale d'andata del Top 10 di rugby e mette un piede in finale. Grazie soprattutto alla meta a tempo scaduto con la quale toglie il punto di bonus difensivo ai rivali. Il finale di 27-16 (punti 4-0) consegna ai padovani un +11 ampiamente gestibile sabato a Padova, soprattutto se riproporranno la difesa quasi impenetrabile di tutta la stagione (239 punti subiti in 18...