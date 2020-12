TOP 10

In un Top 10 di rugby anomalo a causa del Covid, 13 partite da recuperare su 30, l'Argos Petrarca Padova pone un'ipotesa. Saltati i primi 4 turni a causa dei 29 giocatori positivi e vinto all'esordio 24-5 col Viadana, alla seconda uscita nonostante la preparazione approssimativa centra l'impresa.

Nel 168° derby di campionato espugna per 18-12 il campo della FemiCz Rovigo (capolista) dopo quasi 9 anni di attesa. Non vinceva qui da 29 gennaio 2012 (21-5). Ma secondo i tifosi rodigini, nel più puro spirito del derby, è una vittoria dimezzata. Perché sugli spalti non c'erano loro, 16° uomo in campo al Battaglini, per le porte chiuse.

Il Petrarca ha vinto per merito di una ritrovata efficace difesa in pressione, marchio di fabbrica della squadra di Andrea Marcato campione d'Italia 2018. Ora rinforzata dall'esperienza di Victor Jimenez, allenatore degli avanti, e con 20 nuovi arrivi di mercato o giovani saliti dal vivaio. Se già adesso ottiene risultati del genere, chi fermerà questa squadra quando sarà rodata? «La nostra forza è stata la difesa - conferma il veterano Luca Nostran - Abbiamo fatto così tanti placcaggi che sono ancora indolenzito».

Fra i migliori in campo il 3ª linea Lorenzo Cannone, fratello d'arte dell'azzurro Niccolò, classe 2001, stranamente non convocato da oggi a giovedì a Parma per il raduno dell'Italia under 20 di cui è una delle colonne, al contrario di 5 compagni di squadra. Indiscrezioni negli ambienti rugbistici parlano di un'esclusione punitiva della Fir legata alla vicenda dei nuovi contratti federali riservati ai giovani prospetti. Solo chiacchiere, o c'è davvero un caso?

LE ALTRE SQUADRE

Petrarca lanciato dunque, ma atteso alle prossime verifiche. Rovigo sempre primo. Mogliano secondo che conferma le caratteristiche delle ultime stagioni: partenza sprint e vittorie contro le dirette rivali per la salvezza per mettere prezioso fieno in cascina. Calvisano si è subito ripreso dal ko con Rovigo vincendo a Reggio. Nella classifica degli scontri diretti fra big i bresciani ne hanno vinti 2 su 3, Rovigo 1 su 2, Petrarca 1 su 1, Fiamme Oro e Valorugby 0 su 1. Al momento vale più questa classifica di quella assoluta.

