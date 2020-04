RUGBY

La chiusura anticipata del campionato per l'emergenza coronavirus spacca il Top12 e scatena una sorta di lotta di classe tra i club più poveri e quelli di vertice. Dopo che le sei società della seconda metà della classifica hanno chiesto e ottenuto il rompete le righe, tocca a quelle della zona alta (che non hanno gradito la fretta con cui è stato preso il provvedimento) andare all'attacco. Ieri Rovigo, Reggio Emilia, Calvisano e Fiamme Oro hanno inviato un documento al consiglio federale, che torna a riunirsi oggi in videoconferenza, per chiedere uno stanziamento straordinario che consenta di onorare almeno in parte i contratti con i giocatori. Inoltre si sollecitano la liquidazione dei contributi e dei premi della stagione 18-19 e linea guida su come affrontare eventuali vertenze contrattuali in sede civile.

SCUDETTO ADDIO

Sembra invece caduta l'ipotesi di tenere aperta la possibilità di disputare i playoff a giugno-luglio qualora dovesse essere superata l'emergenza sanitaria. All'argomento viene dedicata solo la considerazione conclusiva per esprimere disappunto di fronte a una decisione affrettata.

Ma dietro questi argomenti emerge il conflitto di un campionato a due velocità che fa fatica a tenere assieme interessi e obiettivi contrastanti. «Comprendo le esigenze dei club più grossi - dice Alberto Marusso, presidente del San Donà, tra i fauturi della chiusura immediata - ma di fronte al dramma che sta vivendo il Paese ritengo che anche solo pensare al futuro sia irrispettoso. Dal punto di vista sportivo credo che la decisione della Fir sia ineccepibile: non è stato tolto nulla a nessuno. C'erano ancora 50 punti potenziali in palio, poteva succedere di tutto, anche che una saaudra nella nostra posizione di classifica arrivasse ai playoff. Ma per una società come la nostra un campionato aperto fino a luglio avrebbe costi insostenibili. Da noi ci sono giocatori a tempo pieno, ma altri con un lavoro part-time, altri ancora che studiano». «Non è che noi siamo insensibili - replica dall'altro fronte i presidente del Rovigo Francesco Zambelli -. Tenere aperto uno spiraglio per chiudere la stagione sarebbe servito solo a limitare i danni. Chi ha voluto la chiusura totale lo ha fatto anche perché gli tornava comodo, perché così i danni economici per loro sono marginali. Ma per chi ha i giocatori con contratti lunghi e e pesanti è diversa la cosa. Bisognava tenere conto di tutti».

Antonio Liviero

