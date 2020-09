LE MILANESI

MILANO È pronto e già scalpita: Sandro Tonali è convinto, parla quasi già da leader del Milan e carica l'ambiente in vista dei preliminari di Europa League di giovedì sera. «Lo Shamrock Rovers? Siamo già pronti. C'è grande spirito - assicura nella conferenza stampa di presentazione - e lo si è già visto nelle amichevoli. Nella partita ufficiale ci sarà ancora più voglia di spaccare tutto». È l'entusiasmo dei vent'anni e di chi ha visto un Milan «di livello molto alto», guidato dall'esperienza di Ibrahimovic un giocatore che - come spiega Tonali - «trasmette voglia di vincere e di non sbagliare». Lo svedese, assente nel test contro il Brescia per recuperare da un trauma contusivo, è in pieno recupero tanto che ieri si è allenato con il resto della squadra. Non è un caso, infatti, che il direttore tecnico Paolo Maldini, mettendo in guardia squadra e tifosi per le insidie del match a Dublino, non inserisca Ibrahimovic tra gli infortunati: «Siamo pronti alla sfida contro lo Shamrock Rovers. È una partita che ci fa parecchia pauracontro una squadra che sta bene, ed è prima in campionato».

Mentre il Milan è già avanti con la preparazione, l'altra Milano, quella interista, affronta oggi il primo test della stagione con il Lugano ad Appiano Gentile: Antonio Conte saggerà il livello di preparazione della rosa in parte rinnovata ma che ancora attende gli ultimi colpi di mercato. Per Arturo Vidal ogni giorno sembra essere quello buono ma di fatto il cileno deve risolvere il contratto con il Barcellona, un'operazione con qualche spigolo. La strada sembra comunque spianata e il conto alla rovescia è partito. Per Lautaro si parla di rinnovo e le voci di un interesse del Real Madrid sono state smentite dal club in modo perentorio. «Una notizia falsa», dice il Real ad Abc. L'agente di Lautaro è stato avvistato in sede per porre le basi di un possibile rinnovo.

PIRLO DISCUTE LA TESI

Intanto il neo allenatore della Juve, Andrea Pirlo ha preso il patentino di allenatore a Coverciano. Prima i colloqui individuali sulle singole materie: tecnica e tattica calcistica con il presidente dell'Assoallenatori Renzo Ulivieri, suo docente di riferimento, comunicazione con Felice Accame, psicologia con Isabella Croce, metodologia dell'allenamento con Ferretto Ferretti e medicina sportiva con Maria Grazia Rubenni. Nel pomeriggio la discussione della tesi Il mio calcio.

