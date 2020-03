L'INTERVISTA

«In un paese dove mancano infermieri, parlare della ripresa delle attività sportive è un lusso», così Damiano Tommasi in un giorno qualsiasi di piena emergenza da coronavirus. Lui, chiuso nella sua Verona, ragiona sul futuro, difficile da disegnare. «Non ci siamo resi conto di ciò che sta avvenendo».

Eppure il calcio programma date, calendari.

«Ti riporta a una dimensione ottimistica, ci vuole realismo».

Questa è una sua caratteristica.

«Le racconto questo, molti non lo sanno. Tra le varie attività che svolgo, c'è anche quella di dirigente scolastico.

Ebbene, qui a Verona si valuta di portare a termine l'anno solo attraverso una didattica domestica. Questo cosa significa: se un paese chiude le scuole fino a giugno, non possiamo pensare che possano andare avanti altre attività, come lo sport. Un lusso, appunto».

Come lo è stato giocare anche quel 7/8 marzo.

«Un errore. Se si torna in campo si farà in massima sicurezza. Si potrà viaggiare da una regione all'altra, se non ci saranno rischi».

Ci sarà da rispettare le quarantene.

«Anche lì, bisogna stare attenti. I giocatori della Pianese sono risultati positivi al termine del periodo di isolamento».

Si dice: il campionato sforerà a luglio. Come è possibile?

«Ecco, quello sarebbe un bel casino. C'è un'infinità di calciatori che, rispettando le regole, si trovano ad aver firmato per altri club, con decorrenza il primo luglio; ci sono i prestiti, gli svincolati. Il 30 giugno club devono presentare i bilanci. Dovrà essere studiato uno scivolo. E non bisogna esagerare con lo slittamento: l'inizio della prossima stagione non potrà assere spostato troppo in là, visto che, ci sarà l'Europeo».

L'ipotesi di annullare il campionato esiste?

«Certo. Ripeto: si chiudono le scuole, si può chiudere un campionato o più di uno. Sarebbe un bel problema, ma purtroppo queste cose non le scegliamo noi, ma il coronavirus».

C'è stata divisione sull'interruzione delle partite, ora si parla degli allenamenti, siamo al sì e al no. Molti presidenti pensano solo agli interessi economici?

«Sono come i musicisti del Titanic, continuano a suonare mentre la nave affonda».

Ed oggi chiedono i soldi ai calciatori.

«Noi non entriamo nelle trattative. C'è solo da capire chi e come, tra i presidenti, si vorrà approfittare di questa situazione emergenziale».

A.A.

