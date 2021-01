GIUSTIZIA SPORTIVA

(i.m.) «La Corte federale d'appello, in accoglimento del Reclamo in esame ed in riforma della decisione del Tribunale federale, assolve il tesserato Mauro Dordolo dagli addebiti ad egli ascritti».

Il capo degli arbitri di rugby italiani non è più squalificato. Il giudice di secondo grado, con il dispositivo qui riportato della sentenza di 11 pagine emessa il 15 dicembre, l'assolve da ogni imputazione sul caso Cavinato per il quale il giudice di primo grado gli aveva inflitto otto mesi di squalifica. L'udinese Dordolo è tornato perciò alla presidenza della Cnar (Commissione nazionale arbitri di rugby) dove era stato sostituito dal rodigino Mario Borgato. Il giudice d'appello ha riconosciuto tutte le argomentazioni difensive.

APPELLO

Si chiude così un clamoroso caso giudiziario. Aveva visto Dordolo condannato a ben otto mesi e il direttore tecnico della Federazione Franco Ascione patteggiare (sanzione senza incolpazione, art. 85 del Regolamento di giustizia) solo 45 giorni per la stessa vicenda. Avere autorizzato l'allenatore trevigiano Andrea Cavinato, allora al Mogliano, a partecipare da squalificato a una riunione fra tecnici del Top 12 e arbitri, il 19 novembre 2018 a Bologna. Partecipazione che aveva portato a un'ulteriore squalifica di Cavinato. Secondo il giudice d'appello «non si trattò di una riunione del Settore arbitrale, bensì di un tavolo di lavoro organizzato dall'Area tecnica federale, a capo della quale vi è Ascione. Fu Ascione, come ha dichiarato, a sollecitare la partecipazione di Cavinato alla riunione e a indurlo in errore». La responsabilità è sua e non di Dordolo, tolti quindi gli otto mesi.

