Tolti 2 punti al Bari Sarà il Cittadella a giocare in casa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PLAYOFF DI BPADOVA Ribaltone nei playoff di B. Sarà il Cittadella a giocare in casa e con il vantaggio di potersi qualificare anche in caso di pareggio. Il Tribunale federale ieri pomeriggio si è infatti pronunciato sul deferimento richiesto ai primi di maggio dal procuratore federale in seguito alla segnalazione del Comitato di vigilanza dei club professionistici (Covisoc) per alcune irregolarità amministrative,. Ha deciso di comminare due punti di penalizzazione al Bari da scontare nella corrente stagione. In sostanza la società pugliese...