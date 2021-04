Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

DONNARUMMA 6,5Terza partita da titolare, avrà preso in tutto due tiri. Ma se l'Italia non prende gol, ha meriti indiscutibili. Anche stavolta (su Eliosius).TOLOI 6Parte da esterno, ma per natura si accentra e imposta, con i suoi tre compari di reparto. Serata senza troppo sudore ma per lui un buon esordio. Una grande diagonale a metà ripresa, salva una potenziale occasione da gol.MANCINI 6Forza e coraggio, va in anticipo su ogni pallone ed...