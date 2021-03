Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

NAZIONALEPrima chiamata azzurra per Toloi e Matteo Ricci. Il ct dell'Italia, Roberto Mancini, ha diramato ieri una lista di 38 giocatori per le prime tre partite di qualificazione ai Mondiali 2022 contro Irlanda del Nord (giovedì), Bulgaria (domenica) e Lituania (mercoledì 31), e le novità sono il difensore dell'Atalanta e il centrocampista dello Spezia. Per Ricci, come per i tre interisti inseriti nel gruppo (Bastoni, Barella e Sensi) la...