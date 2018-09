Tokio, Giorgi in semifinale trova Osaka. Cecchinato out

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TENNIS(bt) Meno di mezz'ora di gioco e Camila Giorgi si ritrova in semifinale nel torneo Wta Premier sul veloce indoor di Tokyo. La ventiseienne marchigiana ha affrontato nei quarti la bielorussa Victoria Azarenka, costretta al ritiro sul 3-5 a causa di un problema alla coscia sinistra già accusato nel match precedente. Il dolore è aumentato nel settimo gioco e dopo un parziale di 8 punti a 0 per l'azzurra è arrivato l'inevitabile ritiro. «Mi spiace per lei, sarebbe stato meglio vincere sul campo», ha affermato la Giorgi, che approda per...