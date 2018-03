Toh, chi si rivede: Alonso chiude quinto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MELBOURNE «Possiamo lottare!». Lo ha ripetuto due volte Fernando Alonso, via radio, appena passato il traguardo. Un urlo di liberazione del campione spagnolo che, con il quinto posto ha raccolto il suo miglior piazzamento da quando, nel 2015, è tornato a guidare una McLaren. Fino a ieri soltanto rabbia e delusioni. E frasi imbarazzanti nei confronti, non tanto della squadra, quanto in quelli della Honda. Ora, con i motori Renault le cose vanno molto meglio e la squadra di Woking è già candidata per conquistare la quarta posizione fra i...