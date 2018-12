Titoli provinciali studenteschi a Negrelli e Calvi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CALCIO A 5Le rappresentative dell'istituto tecnico Luigi Negrelli di Feltre, in campo maschile, e del Pier Fortunato Calvi di Belluno, tra le donne, si sono imposte nelle fasi provinciali dei giochi sportivi di studenteschi di calcio a cinque riservati alla categoria Allievi. I due tornei si sono disputati ieri mattina allo Spes Arena di Belluno e sono stati organizzati dall'ufficio scolastico provinciale. Gli Allievi si sono affrontati in 2 gironi da 3, le Allieve in un unico girone a quattro squadre, all'italiana. Nella finale maschile,...