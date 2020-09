CICLISMO

Pascal Ackermann si è aggiudicato la prima tappa della Tirreno-Adriatico con una volata di forza e d'astuzia. Il corridore della Bora-hansgrohe ha superato Fernando Gaviria e Magnus Cort a Lido di Camaiore, vestendo la prima maglia azzurra. Sarà un'edizione anomala della Corsa dei Due Mari, che risente della grande concomitanza con il Tour de France. La Tirreno-Adriatico si sarebbe dovuta svolgere nel mese di marzo, ed è stata una delle prime gare rinviate a causa dell'emergenza Covid-19. La nuova collocazione fa perdere il senso originario della manifestazione, nata come ultimo test prima della Milano-Sanremo: molti corridori, come il nostro Vincenzo Nibali, Jakob Fuglsang, Simon Yates e Geraint Thomas, per citare i principali favoriti, la stanno affrontando per preparare il Giro d'Italia che scatterà a ottobre. Per Chris Froome, invece, l'appuntamento più importante sarà a novembre, quando prenderà parte alla Vuelta.

Purtroppo, la Tirreno-Adriatico è abituata alle concomitanze, visto che l'UCI non ha mai sciolto il problema della contemporaneità con la Parigi-Nizza nel calendario tradizionale, ma la start list della corsa italiana è sempre stata di gran lunga superiore a quella francese. La compresenza del Tour, però, ha tolto un buon numero di corridori importanti che avremmo potuto vedere al via a marzo.

Le squadre che stanno affrontando il Tour de France hanno invece vissuto la prima giornata di riposo e tutta la carovana è stata sottoposta al tampone per verificare un possibile contagio da Coronavirus. I corridori e il loro sindacato, il CPA presieduto da Gianni Bugno, stanno alzando la voce per chiedere al comitato organizzatore maggiore attenzione riguardo l'utilizzo delle mascherine e il distanziamento sociale degli spettatori a bordo strada. Su questo argomento sono emblematiche le parole dell'olandese Tom Dumoulin, vincitore del Giro d'Italia 2017 e compagno di squadra della maglia gialla Primoz Roglic: «Si spera di finire il Tour de France, quindi non possiamo correre in mezzo alle persone che non portano la mascherina. Indossarla e mantenere le distanze è la cosa più importante». I risultati dei tamponi si conosceranno solo poco prima della partenza della tappa odierna, la Ile d'Oléron - Ile de Ré di 168 km, e ci si augura che non ci siano sorprese. Nel frattempo in Italia, dove ieri non si è visto molto pubblico ai lati delle strade, i corridori affronteranno la seconda tappa della Tirreno-Adriatico, 200 km da Camaiore a Follonica.

Carlo Gugliotta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA