Tiger Woods si riprende il mondo: trionfo dopo il buio

GOLFTiger Woods è tornato. Dopo cinque anni complicatissimi, il golfista più forte di sempre ritorna alla vittoria conquistando per la terza volta in carriera il Tour Championship, quarta e ultima gara dei playoff del Pga Tour. Sono passati esattamente 1876 giorni dall'ultima volta in cui Tiger aveva alzato le braccia al cielo e allora quanto accaduto ad Atlanta è subito diventata la notizia di apertura nelle tv e nei siti americani. Sul green dell'East Lake Gc, il quarantaduenne di Cypress ha festeggiato l'ottantesima vittoria nel massimo...