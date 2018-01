Tiger Woods scopre le carte Ora il rientro è definitivo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GOLFDopo un periodo movimentato, non solo sul green, Tiger Woods è pronto al rientro. E dopo aver tenuto tutti sulle spine, mantenendo le carte coperte fino all'ultimo momento possibile, adesso le ha finalmente svelate: dopo l'apparizione all'Hero World Challenge di novembre, il campione americano tornerà sul green il 25 gennaio.Giocherà il Farmers Insurance Open, a Torrey Pines (San Diego, California), dove in carriera ha già vinto otto volte. Non finisce qui. Perché l'ex numero uno al mondo parteciperà anche al Genesis Open (15-18...