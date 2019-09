Tiberi, oro pazzesco: rompe la bici e rimonta 5 avversari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLISMOPrimo acuto azzurro ai Mondiali di ciclismo in corso a Yorkshire. È di Antonio Tiberi, 18 anni, che fa il fenomeno, batte gli avversari ma soprattutto la sfortuna, vincendo la medaglia d'oro nella cronometro maschile juniores.Una prova monstre per il ragazzo di Frosinone, partito con l'handicap, visto l'incidente meccanico - la rottura della pedivella sinistra della sua bicicletta appena sceso dalla pedana - che lo ha costretto a perdere 35 secondi subito dopo il via. Una disavventura che però alla fine lo ha esaltato oltre misura,...