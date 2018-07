THOMAS PADRONE DEL TOUR

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLISMOLa tappa più corta nella storia del Tour de France (65 km) potrebbe essere ricordata come quella decisiva per l'edizione 2018. Geraint Thomas ha infatti ipotecato il successo finale nel giorno in cui quello che ad inizio corsa doveva essere il suo capitano, ovvero Chris Froome, conosce uno dei suoi pomeriggi più difficili nella Grande Boucle, perdendo 52 dalla maglia gialla e lasciando il secondo posto a Tom Dumoulin. La classifica parla chiaro: quando manca una sola tappa di montagna, in programma domani, Thomas ha 2' di vantaggio...