Thomas e Froome padroni, la tappa a Fraile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CICLISMODopo le fatiche delle Alpi, gli uomini di classifica decidono di prendersi una giornata tranquilla in attesa di darsi battaglia negli ultimi 5 chilometri, con la Sky della maglia gialla Thomas e di Froome che dimostra ancora una volta la sua forza rimanendo in testa per quasi tutta la quattordicesima tappa e decidendo, con il ritmo tenuto, di lasciare ampio spazio ad una fuga a 32 nella quale non c'erano uomini pericolosi. Il successo è così andato allo spagnolo Omar Fraile, che sull'ascesa finale (la Cote de Croix Neuve, 3 km al...