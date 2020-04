TENNIS

Poca racchetta, tanti social e interviste. Anche i tennisti sono costretti per lo più ad allenarsi a casa e aspettano di conoscere il loro futuro, così vengono fuori proposte e iniziative, come quella di costituire un fondo di solidarietà per aiutare i giocatori in difficoltà, portata avanti da stelle come Novak Djokovic e Roger Federer. A rispondere picche è un altro top player, l'austriaco Dominik Thiem, secondo il quale non ci sono giocatori, neanche di bassissima classifica, a rischio sopravvivenza. «Tutto l'anno, vedo molti che non danno tutto al tennis - afferma Thiem a un giornale tedesco-. Molti non sono molto professionali. Non vedo perché dovrei dare loro dei soldi. Preferisco dare a persone o istituzioni che ne hanno davvero bisogno. Nessuna professione al mondo ti garantisce un grande successo all'inizio della carriera - insiste -, nulla è garantito e bisogna lottare continuamente per la nostra classifica».

In Germania fa scalpore però quanto dichiarato da Kevin Krawietz vincitore del doppio al Roland Garros lo scorso anno in coppia con Andreas Mies: «Da qualche tempo lavoro in un discount, a 450 euro al mese - ha raccontato -. Sistemi la merce sugli scaffali con un amico, vedo se i reparti di salsiccia e formaggio sono pieni, sistemo le scatole vuote. La scorsa settimana ho fatto la sicurezza di fronte all'ingresso, spruzzando i carrelli con il disinfettante». Sul tennis però non ha messo una pietra sopra: «Grazie a un permesso speciale, posso allenarmi, gioco tre o quattro volte alla settimana».

