Non sarà la stessa ItalBasket che a fine giugno cercherà il pass olimpico per Tokyo, e forse nemmeno quella che nel 2022 sarà padrona di casa a Milano nella prima fase degli Europei, ma di certo la versione sperimentale schierata quest'anno da Meo Sacchetti non ha sfigurato. La conferma arriva da Tallinn, dove l'Italia vince 70-66 contro la Russia e rimane imbattuta nel gruppo B delle qualificazioni europee. Un torneo platonico per l'Italia già a Euro 2022 in qualità di Paese ospitante di uno quattro gironi della prima fase, ma non certo per i giocatori di questo gruppo, vogliosi di maturare esperienza internazionale e guadagnare credito agli occhi del ct in vista delle manifestazioni più importanti. Quando torneranno a disposizione i 15 assenti, impegnati tra Nba ed Eurolega (a loro si aggiunge Marco Belinelli).

«I ragazzi hanno sfruttato l'occasione» è la lode di Sacchetti, a testimonianza di come la Nazionale degli emergenti da 25 anni di età media e con cinque debuttanti abbia interpretato bene anche questa finestra delle qualificazioni, iniziata sabato con il rinvio del match contro la Macedonia del Nord per i casi di Covid-19 nella squadra balcanica. L'emblema della Nazionale è sempre di più Tex Amedeo Tessitori, pivot protagonista del ritorno di Treviso in Serie A, e che ora gioca nella Virtus Bologna: dopo essersi guadagnato il posto per i Mondiali 2019 lui che venendo dalla A2 non sembrava avere chance il 26enne firma contro la Russia il record di punti in azzurro con una prova da star, con 27 punti e 9 rimbalzi. «Sono molto contento, e desidero ringraziare i miei compagni perché mi hanno sempre cercato, anche dopo un inizio in cui ho un po' stentato» ammette Tex. La Russia, infatti, parte meglio andando sul 24-19 con l'ex Cska Vorontsevich e Antipov, a cui però rispondono Spissu e Ricci dalla distanza, e soprattutto Tessitori, che con 9 punti in 3' permette all'Italia di chiudere avanti all'intervallo (31-36). La difesa azzurra regge contro una Russia più ricca di impatto fisico che di qualità, Tessitori resta il perno anche dell'attacco, ma l'ultima parola ce l'ha Spissu, playmaker che a Sassari è esploso sotto la guida di Gianmarco Pozzecco: le due triple del tamburino fermano il tentativo di rimonta dei russi. «I ragazzi si sono trovati bene assieme è la chiosa di Sacchetti abbiamo sbagliato qualcosa ma la perfezione non esiste per una squadra così giovane e con così pochi allenamenti assieme». L'ItalBasket dà appuntamento a febbraio con l'ultima finestra di gare del girone, con due match contro la Macedonia del Nord e uno contro l'Estonia. E chissà se farà capolino anche il fenomeno liceale Paolo Banchero, il 18enne italo-americano pronosticato come una futura stella Nba

