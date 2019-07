TEUNISSEN, GIALLO A SORPRESA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CICLISMOLa maglia gialla che non ti aspetti. Tra i favoriti per la prima tappa del Tour de France non c'era certamente Mike Teunissen, ventiseienne olandese scelto per essere l'ultimo uomo di Dylan Groenewegen. Succede però che il velocista di punta del Team Jumbo-Visma cada a 1500 metri dal traguardo ed allora il campione del mondo 2013 di ciclocross Under 23 coglie l'occasione della vita, conquistando non solo il risultato più importante della carriera, ma anche la maglia più ambita per un ciclista, assieme a quella iridata. «Come faccio...