Testa di Ravanelli, il derby è del Padova

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SERIE BÈ il Padova dei difensori, sinora hanno segnato solo Capelli (in coppa Italia) e Luca Ravanelli, il figlio di Fabrizio, a bersaglio in entrambi i derby: nell'1-1 di Verona, nell'1-0 al Venezia. All'Euganeo si torna a giocare in B dopo 4 anni, gioisce il popolo biancoscudato con il centrale difensivo già decisivo con il Bassano, in C. C'è l'esaurito per la capienza attuale, con 8000 tifosi di casa contro 600 arrivati in treno. Piace Luca Clemenza, che esalta il portiere Lezzerini. Al 39', risolve la punizione dalla destra del...