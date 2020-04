L'EMERGENZA

ROMA «Nessuna fretta». Nelle cuffie della videoconferenza di ieri questa indicazione è stata ribadita più e più volte. Il presidente Gabriele Gravina vuole andare a dama senza ascoltare il ticchettio dell'orologio. Non è un caso che tempo fa abbia detto che questo campionato può finire anche ad ottobre. «La priorità è finire, ripartire significa salvare il calcio» ripete. Chiaramente in sicurezza. Gli uffici legali della Figc e delle varie Leghe hanno già messo in allarme i rispettivi presidenti sulla pioggia di cause che arriveranno in caso di stop anticipato. Insomma il diktat è portare a termine questa stagione per non rovinare anche la prossima.

ECCO COSA PREVEDE

Il primo passo fondamentale sarà quello di individuare un gruppo squadra formato, oltre che dai calciatori, anche dallo staff tecnico, dai medici, dai fisioterapisti, dai magazzinieri e dal personale più a stretto contatto con i calciatori, che risulti completamente negativo. Si sta studiando anche come inserire persone esterne che per urgenze siano costrette ad entrare a contatto con il gruppo. Gruppo che sarà sottoposto, circa 3 o 4 giorni prima della ripresa degli allenamenti, ad uno screening approfondito: tamponi e test sierologici (un costo aggiuntivo che grava sui club). E si sta pensando anche di introdurre con più calma i giocatori che sono stati contagiati. Questo per mappare meglio la situazione anche alla luce delle complicazioni cardiache evidenziate dopo gli esami autoptici sui pazienti deceduti. Le visite serviranno anche per dividere i calciatori tre categorie: 1 Giocatori colpiti dal virus e guariti, 2 giocatori che presentano ancora sintomatologie e 3 chi non ha contratto il virus. Una volta ultimato lo screening le squadre si chiuderanno in ritiri blindati: niente visite dall'esterno, niente ritorno a casa la sera, tutti in una sorta di quarantena permanente in centri sportivi (o alberghi) sanificati e blindati. Eh già perché non tutte le squadre hanno delle strutture con foresteria. In serie A solo la metà. In B solo 5/6. Nessuna in serie C. Non a caso si sta pensando anche ad un inizio scaglionato con precedenza chiaramente alla massima serie. Serve però la massima cautela e calcolare ogni minimo imprevisto per riuscire nell'impresa.

FRIZIONI ISTITUZIONALI

Ecco perché il protocollo di sicurezza non è ancora un testo definitivo. Con ogni probabilità ci vorrà ancora una settimana perché il numero uno Gravina vuole metterci anche delle date per la ripresa. Il programma però è pronto. La commissione medica, presieduta dal professor Zeppilli e integrata da Roberto Cauda, infettivologo della Cattolica, Massimo Fantoni, direttore unità Covid-19 del Gemelli, Walter Ricciardi, componente Oms e consigliere del ministro Speranza, e da Francesco Vaia, direttore dello Spallanzani, incaricata dalla Figc di stilare delle linee guida ieri ha prodotto un corposo lavoro che, non appena sarà ultimato, dovrà essere sottoposto all'attenzione del Ministro dello Sport Spadafora e al Ministro della Salute, Speranza. Ecco perché nulla vuole essere lasciato al caso. Nemmeno le virgole. E' risaputo che ci siano due correnti di pensiero sulla ripartenza del campionato e al governo sono in molti a tifare per uno stop anticipato.

LEGA E DIRITTI TV

Non solo al governo perché anche in seno alla stessa Lega di A più di un presidente storce il naso. A proposito, ieri, a via Rosellini a Milano non è passata inosservata l'idea di Gravina di un campionato 2021 a due gironi con play-off e play-out. Non è piaciuta l'ingerenza. Anche perché come fanno notare sono già stati venduti i diritti tv e prevedono 380 partite. Farne meno vorrebbe dire perdere soldi. La battaglia è ancora lunga.

Emiliano Bernardini

