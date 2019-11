Test di maturità, Berrettini ritrova Federer alle Atp Finals

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENNISGiusto un anno fa Matteo Berrettini era stato a Londra per le Atp University, requisito indispensabile per essere in regola con le norme del circuito all'ingresso nel mondo del professionismo. Alla O2 Arena era stato da spettatore: «Mi piace il campo tutto nero e adoro l'atmosfera e l'ambiente», racconta. Questa volta il 23enne gigante romano è tra gli 8 maestri delle Atp Finals e oggi (diretta Sky dalle 15) avrà di fronte Federer in un match già da dentro o fuori dopo che lo svizzero ha ceduto a Thiem (7-5 7-5). A Berrettini era...