TESSER NON SI DÀ PACE «GIOCATO PER VINCERE»

GLI SPOGLIATOILIVORNO Attilio Tesser non si fa attendere in sala stampa. Il tecnico dei ramarri è indubbiamente deluso per il risultato finale, ma promuove i propri ragazzi, autori anche a Livorno di una prova autoritaria. «Prima frazione in equilibrio commenta l'allenatore di lungo corso , con i nostri avversari che hanno sfruttato un gran tiro dalla distanza per passare in vantaggio. Il secondo tempo è stato quasi un monologo del Pordenone. Abbiamo siglato ben presto, e con pieno merito, il gol del pareggio. A quel punto avevamo la gara...