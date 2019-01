Terzo portoghese alla Juve il talento Trincao dal Braga

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

C'è un terzo portoghese per la Juve: a Dubai il ds Paratici ha chiuso con l'agente Jorge Mendes per la 19enne promessa Trincao, seconda punta inseguita da molti club europei. Il Braga riceverà 15 milioni. Ci rimane male l'Inter, che vira su altri giovani talenti, come Tonali del Brescia e Traorè dell'Empoli, che Ausilio cercherà di far arrivare subito alla corte di Spalletti. Per Barella è invece alle viste un altro match' con la Juve, ma il Cagliari non lo vende prima dell'estate. SUPERLAVORO ROSSONEROÈ al lavoro il Milan, che cerca...