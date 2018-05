Tensione al Chievo: schiaffi a Pacione E oggi c'è il Crotone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LOTTA SALVEZZAUna decina di tifosi del Chievo ha fatto irruzione ieri a Veronello, durante l'allenamento, ed ha preteso di andare in campo per parlare con la squadra, alla vigilia della partita contro il Crotone, decisiva per la salvezza. Nel tentativo di impedire un avvicinamento tra tifosi e giocatori ha avuto la peggio il team manager della società, l'ex centravanti di Verona, Juve e Atalanta Marco Pacione, colpito da uno schiaffo al volto da parte di uno degli ultras. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e tutto è tornato poi alla...