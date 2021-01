TENNIS

VOLANDRI CAPITANO

IN COPPA DAVIS

Il Consiglio Federale della Fit ha nominato Filippo Volandri nuovo capitano della squadra di Coppa Davis. Volandri, che dal 2018 ricopre anche l'incarico di dt nazionale, subentra a Corrado Barazzutti, il cui mandato è scaduto lo scorso 31 dicembre.

AUSTRALIAN OPEN

MURRAY FERMATO DAL COVID

Andy Maurray non ci sarà. Il suo debutto stagionale agli Australian Open salta definitivamente. Il 33enne britannico non ha potuto raggiungere Melbourne dopo essere risultato positivo al Covid. Il tennista era asintomatico e ora è fuori dall'isolamento, ma trovare un modo per recarsi in Australia e poi entrare in quarantena prima dell'inizio del torneo l'8 febbraio si è rivelato troppo difficile.

MARCIA

GIORGI TRICOLORE NELLA 35 KM

Eleonora Giorgi (Fiamme Azzurre) è la campionessa italiana della 35 km di marcia. L'atleta lombarda si è imposta a Ostia con il tempo di 3h00:21 durante una gara disturbata dalla pioggia e dal forte vento. Alle sue spalle Lidia Barcella ,seconda, e Federica Curiazzi, terza. Teodorico Caporas ha conquistato invece il suo primo titolo tricolore nella 50 km davanti a Michele Antonelli e Matteo Giupponi.

