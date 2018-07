CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENNISVincere il primo titolo in carriera nel circuito maggiore senza perdere un set e non concedendo break. I sogni si realizzano, lo sa bene Matteo Berrettini, ventiduenne romano in costante ascesa, che da numero 84 del mondo vince l'Atp 250 sulla terra rossa di Gstaad (Svizzera) battendo in finale Roberto Bautista Agut, diciassettesimo nel ranking. Un risultato che conferma il felice momento del tennis italiano, capace in una settimana di vincere con il numero uno Fognini a Bastad, il semifinalista del Roland Garros Cecchinato ad Umago e...