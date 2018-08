CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENNIS US OPENOGGI FOGNINI, GIORGI KO CONTRO VENUS(bt) Si riduce la pattuglia italiana agli Us Open. Dopo la vittoria di Fognini su Mmoh (4-6, 6-2, 6-4, 7-6) e le sconfitte di Cecchinato, Gaio e Travaglia, ieri sera sul centrale Camila Giorgi, unica azzurra in tabellone, è stata battuta in due set dalla 38enne Venus Williams: 6-4 7-5. Stasera torna in campo Fognini contro l'australiano Millman, n. 55 Atp. Fa discutere intanto lo strip in campo della francese Cornet: si è cambiata la maglietta ed è stata sanzionata: polemica della...