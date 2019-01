CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENNISTre ore e mezza di battaglia ed alla fine Thomas Fabbiano approda al 2. turno degli Australian Open. Il 29enne pugliese, 102 del ranking, si è imposto in 5 set a Opelka (Usa, n. 97), un gigante di 2.13 che aveva battuto Isner, alto solo 2.08. Fabbiano, più basso di 40 cm, non si è lasciato intimorire nonostante l'inevitabile serie di ace (alla fine saranno 67), vincendo con il punteggio di 6-7(15), 6-2, 6-4, 3-6, 7-6(10-5) al termine del super tie-break. «Le ho provate tutte per rispondere al suo servizio, ma non c'era verso di...