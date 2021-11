Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TENNISTORINO Tutti pazzi per Jannik Sinner. Un po' per il suo modo di giocare, con la splendida prova offerta contro Hurkacz che gli ha permesso di vincere 2-0 al suo esordio assoluto nelle Atp Finals, e un po' per il suo grande cuore, con la dedica del successo a Berrettini. In attesa della sfida di oggi col n.2 al mondo, il russo Danil Medvedev, sui social si complimentano tutti con il ventenne di San Candido. Quella di martedì è stata...