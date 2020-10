TENNIS

SWIATEK-KENIN

A PARIGI FINALE

A SORPRESA

Sarà una finale tanto a sorpresa quanto inedita quella che andrà in scena domani al Roland Garros tra la 19enne polacca Iga Swiatek e l'americana Sofia Kenin. Le due tenniste hanno superato rispettivamente la Podoroska (6-2 6-1) e la Kvitova (6-4 7-5). Per la Swiatek sarebbe il primo titolo slam, per la Kenin il secondo dopo l'Australian Open.

NUOTO

DOPING, POSITIVO

L'AZZURRO DI GIORGIO

Due olimpiadi alle spalle, Londra 2012 e Rio 2016, Alex Di Giorgio, romano, 30 anni, una laurea in comunicazione, è incappato nelle maglie del doping ad un controllo a sorpresa, lo scorso 13 settembre a Livigno durante un collegiale nazionale. Di Giorgio è tornato da giugno ad allenarsi a Verona, la base di Federica Pellegrini, quasi in veste di lepre per la divina in proiezione Tokyo. L'azzurro è risultato positivo all'ostarina, un modulatore selettivo del recettore degli androgeni (Sarm) che aiuta le prestazion. Sospeso in via cautelare , rischia 4 anni di squalifica.

SCI

LA COPPA DEL MONDO

RIPARTE DA SOELDEN

Il controllo della neve è stato positivo e dunque la Fis ha dato il via libera alle due gare di apertura della stagione di coppa del mondo di sci alpino: il gigante donne ed il gigante uomini del 17 e 18 ottobre a Soelden, in Austria. Due gare senza pubblico, come previsto dalle misure anticovid. Speranze azzurre su Federica Brignone e Marta Bassino.

