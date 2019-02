CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENNISSorride l'Italia del tennis e vede le finals di novembre in Coppa Davis. Nella sfida contro l'India, sui campi in erba del South Club di Calcutta, la formazione di Corrado Barazzutti conduce per 2-0 dopo la prima giornata di gare. Nel primo match l'altoatesino Andreas Seppi, numero 37 del mondo, si è sbarazzato senza troppe difficoltà dell'avversario Ramkumar Ramanathan, numero 133. L'italiano ha vinto con il punteggio di 6-4 6-2 in un'ora e un quarto di gioco. Nel secondo match, il debuttante in Coppa Davis Matteo Berrettini ci ha...