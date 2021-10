Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TENNISSINNER TRIONFAAD ANVERSAJannik Sinner continua la rincorsa alle Atp Final di Torino a suon di vittorie: l'altoatesino aggiudicandosi il torneo di Anversa conquista il quarto trofeo stagionale, primo italiano a riuscire in tale exploit, il quinto in totale. Sinner in Belgio ha dominato nettamente l'argentino Schwartzman, imponendosi per 6-2 6-2, in appena un'ora e un quarto di partita. Una prova la sua molto convincente. Con i 250 punti...