CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TENNISROMA Quando era un ragazzino, il padre Luca e la madre Claudia lo portavano in giro per tornei in camper. Matteo Berrettini lo scorso gennaio non aveva mai vinto una partita nel circuito maggiore: oggi il 22enne romano gioca la sua prima finale Atp a Gstaad (diretta su SuperTennis alle 11.30). Ieri in semifinale ha superato per 6-4 7-6 l'estone Jurgen Zopp, protagonista dell'eliminazione di Fognini. In finale troverà di fronte l'esperto spagnolo Roberto Bautista Agut, n.17 del mondo. Matteo e il più giovane italiano a raggiungere una...