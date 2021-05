Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TENNISROMA In un venerdì nero, come le nuvole che hanno accompagnato gli Internazionali dall'ora di pranzo in poi, il tempo sembra essersi fermato e non solo per i rinvii a oggi di Sonego-Rublev, Swiatek-Svitolina e di Djokovic-Tsitsipas, ma per ammirare ancora una volta Rafa Nadal. Quindici anni esatti fa il tennista spagnolo batteva Roger Federer in finale a Roma, salvando due match point e 5.479 giorni dopo Rafa è ancora lì a lottare...