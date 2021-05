Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TENNISROMA In finale sarà ancora Djokovic contro Nadal, ma al termine della seconda semifinale di giornata agli Open d'Italia tutti gli applausi sono per Lorenzo Sonego, il torinese che ha conquistato il cuore di Roma diventando per tutti Lollo. I 2415 spettatori del Centrale ci hanno creduto fino all'ultimo, soprattutto dopo quel secondo set lungo un'ora e 35 minuti in cui Lorenzo ha annullato anche due match point. Prima Thiem e poi Rublev...