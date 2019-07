CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENNISQuando Federer era già un campione, Djokovic sognava ancora di esserlo. Lo è diventato, ma King Roger resta il più acclamato dagli appassionati di tutto il globo, da grandi e bambini. L'atmosfera che si vive sul Centre Court non c'è da nessun'altra parte e giustifica le code, la caccia spasmodica agli introvabili biglietti, i prezzi esosi e tutto il resto. Chi è stato a Wimbledon lo sa non farebbe a cambio con nessun altro torneo. Come Nole sapeva che nel tempio del tennis sarebbero stati tutti, o quasi, dalla parte del Divino. Il...