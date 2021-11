Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TENNISPer Jannik Sinner non arrivano buone notizie dal torneo di Parigi-Bercy, dove sperava di ottenere una fetta di Atp Finals. Invece, oltre all'eliminazione per mano del talentino spagnolo Alcaraz, l'altoatesino ha dovuto incassare anche il successo - sofferto, ma meritato - del rivale diretto per la corsa al torneo torinese: Hubert Hurkacz, infatti, si è qualificato per i quarti del torneo Atp 1000, conquistando altri punti nella...