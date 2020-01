TENNIS

Partita schizofrenica, match thriller, maratona. Scegliete voi, ma restano 8 set giocati in due giorni, 10 in tre e una conferenza stampa nel cuore della notte in una saletta di Melbourne Park tra pochi intimi e con gli addetti delle pulizie già all'opera. Gli Australian Open di Fabio Fognini stanno assumendo i connotati del romanzo. All'esordio la rimonta contro Opelka con tanti ringraziamenti a Giove Pluvio, che aveva fermato il gigante americano quando era avanti di due set. Il 32enne ligure è entrato nel ristretto club dei 12 tennisti che hanno vinto almeno una sfida da due set di svantaggio in tutti e 4 gli Slam, terzo giocatore in attività per numero di come back da 0-2 (8), dopo Federer (10) e Murray (9). Ieri, dopo aver dominato per due set contro Jordan Thompson, coriaceo australiano con il baffo alla Burt Reynolds, ma chiaramente inferiore dal punto di vista tecnico, si è fatto riprendere spuntandola solo al quinto match point: 7-6 (4) 6-1 3-6 4-6 7-6 (10-4). Sotto 5-4 nel quinto set, il 25enne di Sydney è venuto fuori da un game di 16 punti annullando due match point, uno con un ace e l'altro con un diritto vincente. Idem sul 6-5: prima un gratuito dell'azzurro, poi un'accelerazione vincente di Thompson. Nel tie break due errori dell'avversario hanno spinto il ligure sul 7-3, con la sfida che si è chiusa sul 10-4 dopo oltre 4 ore. Non senza polemiche, con Fabio che si porta le mani alle orecchie per sfidare il pubblico australiano che aveva (giustamente) sostenuto il giocatore di casa.

ALTI E BASSI

L'impressione è sempre stata che Fognini fosse comunque artefice del suo destino. «In realtà ho temuto di perdere - ammette - il primo set l'ho vinto, ma ero contratto, il secondo sembravo Federer, mi riusciva qualsiasi colpo. A inizio del terzo ho giocato un game stupido e lì ho temuto che la partita mi sfuggisse di mano perché Thompson ha iniziato a inventare numeri che vanno al di là della sua classifica. Poi ho giocato un grande tie break». All'ennesima occasione sciupata, il ligure ha rifilato un pugno alla racchetta rimediando un warning. «Avevo male ai piedi, al tendine destro e alla caviglia sinistra. Credo di aver avuto un calo glicemico, mi sentivo spappolato. Comincio a diventare vecchio». Domani lo attende il mancino argentino Guido Pella.

DELUSIONI AZZURRE

La rimonta l'ha solo sfiorata Matteo Berrettini, sconfitto al 2° turno da Tennys Sandgren: 7-6 (7) 6-4 4-6 2-6 7-5 per lo statunitense con il rimpianto di un set point fallito nel tie break del primo set e la tripla chance di andare a servire sul 5-3 nel quinto parziale. Fuori anche il 18enne Jannik Sinner, battuto dall'esperto Fucsovics tra folate di vento terribili: 6-4 6-4 6-3 per l'ungherese.

Guido Frasca

