PARIGI Si infrange ai quarti del Roland Garros il sogno di Martina Trevisan. Dopo aver compiuto l'impresa contro Kiki Bertens, si è arresa alla superiorità di Iga Swiatek, impostasi 6-3, 6-1. Parte forte la toscana sorprendendo la polacca e portandosi sull'1-3, per subire poi la rimonta fino al 6-3. Nel secondo set la Swiatek alza il suo livello, mostra maggior pazienza e chiude agilmente set e partita (6-1). Per Martina, radici friulane da parte del padre Claudio, che ha giocato a calcio in serie B e C, i programmi non cambiano. Sconfitta l'anoressia, è tornata al tennis più determinata che mai. Idee chiare: a 26 anni, si è data due stagioni di tempo per continuare a crescere nel tennis ad alto livello, se non dovesse riuscirci si dedicherà invece agli studi universitari.

Ma ieri è stata anche scritta una bella favola, quella della prima volta di una giocatrice proveniente dalle qualificazioni che riesce ad arrivare alle semifinali. Protagonista l'argentina Nadia Podoroska, che finora nei tornei dello Slam non aveva mai vinto un incontro e nemmeno, in carriera, mai battuto una rivale fra le prime 50 del mondo. Ieri ha fatto la storia imponendosi per 6-2 6-4 sulla n.5 del ranking internazionale, ovvero Elina Svitolina.

In campo maschile, invece, l'argentino Diego Schwartzman è approdato in semifinale imponendosi in una maratona di cinque set sul numero 3 del mondo, l'austriaco Dominic Thiem con il punteggio di 7-6 (7-1), 5-7, 6-7 (6-8), 7-6 (7-5), 6-2 dopo oltre 5 ore, una duranta che ha spinto a tarda ora l'atteso match Nadal-Sinner.

Intanto a Parigi è stata aperta un'inchiesta su un vorticoso giro di scommesse, con somme anche rilevanti, su una partita del primo turno del doppio femminile, giocata lo scorso 30 settembre, fra la coppia romena formata da Andreea Mitu e Patricia Maria Tig e quella composta dalla russa Yana Sizikova e dall'americana Madison Brengle. Gli scommettitori avevano puntato «somme elevate e quindi anomale» secondo gli inquirenti, sul successo delle romene, che in effetti si erano imposte per 7-6 6-4.

