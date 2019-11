CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENNISPARIGI Arriva da lontano l'unico premio che Matteo Berrettini non si sia guadagnato direttamente sul campo in una stagione straordinaria che lo ha portato ad entrare nella nella top 10 del ranking mondiale. A consegnarlo è infatti il canadese Denis Shapovalov che, escludendo dalla semifinale del Masters 1000 di Bercy il francese Gael Monfils, ha messo tra le mani del romano il pass per le Atp Finals di Londra. Una ricompensa meritata per l'azzurro, che l'anno scorso di questi tempi veleggiava oltre il numero 50 della classifica, e un...