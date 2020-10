TENNIS

PARIGI AMARA

PER BERRETTINI

Delude Matteo Berrettini al Roland Garros. Il tennista romano n. 8 del mondo, leader azzurro, è stato rispedito a casa dall'esordiente tedesco Daniel Altmaier n.186 del ranking e pressoché sconosciuto al grande palcoscenico del tennis mondiale, che lo ha gelato in tre set con il punteggio di 6-2 7-6 6-4. Un 3-0 tanto perentorio quanto inatteso, maturato in meno di 2 ore e 20 minuti di gioco, durante i quali il campione azzurro è stato l'ombra di se stesso. Oggi Sonego affronterà per un posto nei quarti l'argentino Diego Schwartzman (n.14), mentre Sinner sfiderà il tedesco Alexander Zverev, numero 7 del mondo. La Trevisan affronterà l'olandese Kiki Bertens (n.8).

RUGBY

RICCIONI KO

A BELFAST

Sospiro di sollievo del Benetton dopo la sconfitta a Belfast 35-24 nell'esordio stagionale di Pro14. Si temeva un infortunio serio per il pilone Marco Riccioni, costretto ad uscire nei primi minuti della ripresa. Ieri è stata fortunatamente esclusa una lesione al ginocchio, anche se l'entità dell'infortunio muscolare sarà accertata solo dagli esami strumentali di oggi. Nell'altra partita della prima giornata Zebre-Cardiff 6-16.

